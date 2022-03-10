Bahçedeki sulama borusundan uyuşturucu çıktı - Haberler

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Bahçedeki sulama borusundan uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bahçedeki sulama borusundan uyuşturucu çıktı

Adana'da bir evdeki kova ile bahçedeki sulama borularının içinde uyuşturucu ele geçirildi.

ADANA (İHA) - Adana'da bir evdeki kova ile bahçedeki sulama borularının içinde uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Yüreğir ilçesi Sakızlı Mahallesi'nde ikamet eden A.A. ve M.C.A isimli şahısların evlerinde arama yapıldı. Aramada evin banyo kısmında kova içerisinde ve bahçede sulama borularının içerisinde poşete sarılı şekilde tütünle karıştırılmış içime hazır 750 gram kubar esrar maddesi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 10 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Adana Yüregir, Uyuşturucu, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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