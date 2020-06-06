Bahçedeki samanlık alevlere mahsur kaldı
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Bahçedeki samanlık alevlere mahsur kaldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde samanlıkta yangın çıktı.

Bahçedeki samanlık alevlere mahsur kaldı
06.06.2020 22:16 | Son Güncelleme: 06.06.2020 22:19

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde samanlıkta yangın çıktı.

İlçeye bağlı Şahnalar köyünde yangın çıktı. Köyde yaşayan S. P.'nin bahçesinde bulunan samanlıkta yangın çıktı. Bahçede çalışırken samanlıktan çıkan dumanları gören aile Çaycuma itfaiyesini arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede varan itfaiye ekipleri yükselen alevleri kontrol altına aldı. Yapılan araştırmada yangının elektrik akımından çıktığı anlaşıldı. Yangında can kaybı yaşanmadı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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