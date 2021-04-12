Bahçedeki köpekten korkan kurye, ağaca çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bahçedeki köpekten korkan kurye, ağaca çıktı

Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR - Haberler | Güncel
Bahçedeki köpekten korkan kurye, ağaca çıktı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bir eve paket bırakan kurye, bahçedeki köpekten korkup ağaca tırmandı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bir eve paket bırakan kurye, bahçedeki köpekten korkup ağaca tırmandı. Dakikalarca ağaçta bekleyen kurye, köpeğin gitmesinin ardından ağaçtan indi.

Akyazı Yunus Emre Mahallesi'nde bir eve kargo getiren kurye, evin kapısına yaklaştığı sırada köpeğin havlamasını duyunca paketi atıp geri gitmeye başladı. Bu sırada köpeğin kendisine doğru geldiğini fark eden kurye, hemen bahçedeki ağaca tırmandı. Dakikalarca havlayan köpek daha sonra bahçenin dışına çıkarak uzaklaşınca kurye çıktığı ağaçtan inerek aracına binerek uzaklaştı. Yaşanan bu anlar ise evin güvenlik kamerasına yansıdı.


Bahçedeki köpekten korkan kurye, ağaca çıktı
Bahçedeki köpekten korkan kurye, ağaca çıktı
Bahçedeki köpekten korkan kurye, ağaca çıktı
Bahçedeki köpekten korkan kurye, ağaca çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Türker Ertürk Vladimir Putin Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Şeyma Subaşı Demet Özdemir Muharrem Erdemir
Spor Diego Gökhan Töre Ünal Karaman Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bahçedeki köpekten korkan kurye, ağaca çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 13:37:40. #1.14#
title