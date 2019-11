Bahçedeki konteyner yandı, okul tatil edildi - EK

11.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:24

OKULDAN YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Sabah saatlerinde bahçesindeki kullanılmayan konteynerdea yangın çıkan İzmit Yeşilova Mahallesi'ndeki Yarbay Refik Cesur İlkokulu'ndan yazılı bir açıklama yapıldı. Okul Müdürü Erkan Mert'in imzasıyla gönderilen açıklamada, "Sabah 09.40 sıralarında okulumuz bahçesindeki inşaatta çalışan işçilerin kullandığı konteynerde duman görülerek itfaiyeye haber verilmiştir. Daha sonra o sırada okulda bulunan 700 öğrencimiz, okul binamızın arka tarafında bulunan yangın merdiveni kullanılarak tahliye edilmiştir. Okulumuz yaklaşık 3 dakika içerisinde boşaltılarak öğrencilerin herhangi bir şekilde yangından etkilenmesinin önüne geçilmiştir. İhbardan kısa süre sonra gelen itfaiye ekipleri, ahşap olması sebebiyle yangının çok kısa sürede yayıldığı binaya müdahale ederek yangını söndürmüştür. Okulumuzda gerekli temizlik tamamlanmış olup, eğitim-öğretime yarın normal bir şekilde devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

ŞANTİYEDEKİ İŞÇİLER O ANLARI ANLATTIYangın başladığı sırada şantiyede çalıştığını söyleyen işçilerden Uğur Çolpa, "Yangın ofiste çıktı. Biz yan taraftaki inşaatta çalışırken birden pat diye bir ses geldi. Pano patladı. Bizim ışığı görmemizden sonra 2 dakika sürmeden her taraf alev aldı. İtfaiyeye haber verdiler. İtfaiye çok erken geldi ama bina ahşap olduğu için yangın aniden çoğaldı. Yan taraftaki okulda çocuklar vardı. İtfaiye oraya sıçramasın diye önlem almaya çalıştı. Çok şükür onlara bir şey olmadı. Bizim inşaat ofisimiz kül oldu. Hiçbir şey kalmadı. Yangın elektrik panosundan çıktı. Sanırım kablo yetersiz kaldı. Şalter kaldırmadı ve birden alev aldı. Yangın çıktığında biz yan taraftaydık. O binanın içinde değildik. Zaten içinde olsaydık herhalde burada olmazdık. Çünkü birdenbire sardı alevler. 3 dakika içinde gökyüzünü simsiyah dumanlar kapladı. İlk müdahaleyi itfaiye yaptı. Bizim müdahale şansımız yoktu. Çünkü yangın elektrikten çıktığı için tehlike arz ediyordu. Biz hemen geriye kaçtık. Elektrik akımı olduğu için kaçmak zorundaydık. İtfaiye de en fazla 8 dakika içerisinde olay yerine gelmişti. Şu an çok şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yok. Ofis kül oldu, bina kullanılamaz hale geldi. Onun dışında bir şey olmadı" dedi."ÖĞRETMENLER ÇOCUKLARI DIŞARIYA ÇIKARTTILAR"

İnşaat işçilerinden Mehmet Özgür ise, "Biz sabah işe kalktık. Biz o binada kalıyorduk. Çalıştığımız inşaatla yan yana bir yer. Ofisimiz de oradaydı. Ne olduğunu tam anlamadık. İçeride 2 tane şefimiz vardı. Onların anlattığı kadarıyla tavandan alev saçıldığını görmüşler. Onların söylediğine göre yangın elektrik kablolarından çıkmış. Yangın başlar başlamaz, 2 dakika geçmeden dumanlar çıkmaya başladı. Biz hemen çalıştığımız yerden dışarıya çıktık. İtfaiye geldi o sırada. İtfaiye müdahale ederken yanda okul vardı. Yanan yer okulun bahçesi ile bitişikti. Allah'tan o tarafa, çocukların olduğu yere sıçramadı. İtfaiye başarılı bir şekilde yangını söndürdü. Zaten okulda yangın başlar başlamaz tahliye başladı. Öğretmenler yardımıyla çocukları dışarı çıkarttılar. Biz asma tavan ustasıyız. O binada bizim malzemelerimiz vardı. Orada elektrik sıkıntısından yangın olduğunu tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA