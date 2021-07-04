Bahçedeki çuvaldan cephanelik çıktı
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Bahçedeki çuvaldan cephanelik çıktı

Bahçedeki çuvaldan cephanelik çıktı
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Çine ilçesinde ihbar üzerine polis ekiplerince bir bahçede yapılan aramada çuvalın içerisinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

AYDIN'ın Çine ilçesinde ihbar üzerine polis ekiplerince bir bahçede yapılan aramada çuvalın içerisinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri aldıkları ihbarı değerlendirerek bir bahçede arama yaptı. Yapılan aramada gizlenen çuvalın içerisinden 1 yarı otomatik tüfek, 1 tabanca, 2 tüfek şarjörü, 43 tüfek fişeği, 133 9 mm tabanca mermisi, 23 adet 7.65 mm tabanca mermisi, 1 metal parça, 1 metal öğütücü ve 4 çakmak çıktı. Silah ve mermilere el koyan polis, çuvalın kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

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