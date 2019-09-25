Bahçede tel örgülere sıkışan boz ayı kurtarıldı

Bahçede tel örgülere sıkışan boz ayı kurtarıldı

GİRESUN'un Keşap ilçesinde girdiği fındık bahçesinde tel örgülere sıkışan boz ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince, uyuşturucu iğne ile müdahale edilerek kurtarıldı.

25.09.2019 12:39
Bahçede tel örgülere sıkışan boz ayı kurtarıldı

GİRESUN'un Keşap ilçesinde girdiği fındık bahçesinde tel örgülere sıkışan boz ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince, uyuşturucu iğne ile müdahale edilerek kurtarıldı.

Keşap ilçesinde girdiği fındık bahçesinde tel örgülere sıkışan boz ayıyı görenler, Doğa Koruma Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, 5 yaşlarında olduğunu belirlediği 250 kilo ağırlığındaki boz ayıyı uyuşturucu iğne atarak sakinleştirdi. Sıkıştığı tellerden kurtarılan boz ayı, bir süre sonra kendine gelerek ormanlık alanda gözden kayboldu. 

- Giresun

Kaynak: DHA
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