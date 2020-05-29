Bahçede saf tutup cuma namazını kıldılar
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Bahçede saf tutup cuma namazını kıldılar

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, bahçede saf tutup cuma namazını kıldı.

Bahçede saf tutup cuma namazını kıldılar
29.05.2020 13:23 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:27

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, bahçede saf tutup cuma namazını kıldı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde korona virüs salgını nedeniyle haftalardır kılınamayan cuma namazı, bahçede kılındı. Sosyal mesafe kuralına uyarak maske takan vatandaşlar bir evin bahçesinde evlerinden getirdikleri seccadeler üzerinde namazlarını yaklaşık 2 ay sonra toplu bir şekilde kıldı.

Köy muhtarı Ramazan Gökçe tekrar saf tutup namaz kıldıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Gökçe, "Kaç haftadır virüs nedeniyle namazlarımızı kılamıyorduk. Çok şükür tekrar namaz kılma fırsatı oldu. Sosyal mesafe için vatandaşları uyardık, maske dağıttık. Namazımızı kılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tez zamanda bu salgının ülkemizi, dünyamızı terk etmesini umuyoruz" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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