Bahçede pet şişe ile yetiştirilen kenevir bitkisine jandarma baskını
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Bahçede pet şişe ile yetiştirilen kenevir bitkisine jandarma baskını

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bahçede ekili vaziyette 17 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, kenevirin pet şişelerle oluşturulan sulama sistemiyle yetiştirildiği görüldü.

Bahçede pet şişe ile yetiştirilen kenevir bitkisine jandarma baskını
05.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:59

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bahçede ekili vaziyette 17 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, kenevirin pet şişelerle oluşturulan sulama sistemiyle yetiştirildiği görüldü.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesine bağlı Akpınar köyünde ikamet eden M.B. isimli şahsın kenevir bitkisi yetiştirdiğine dair alınan istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, M.B. isimli şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Ancak bahçenin hemen dışında sadece şüpheli şahsın giriş ve çıkış sağlayabileceği bir alanda bahçe duvarının hemen dışında ekili vaziyette 17 kök kenevir bitkisi tespit edildi.

M.B. isimli şüphelinin alınan ifadesinde, 17 kök kenevir bitkisini R.B. isimli şüpheli ile birlikte satmak amacıyla ektiklerini itiraf etmesi üzerine M.B. ve R.B. isimli şüpheliler ifadelerinin alınmasını müteakip adli makamlara sevk edildi.

Ayrıca kenevir bitkisinin kenarına damlama sulama vazifesi görmesi amacıyla pet şişelerin konulması da dikkat çekti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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