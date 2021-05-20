Bahçede oyun oynarken at tepti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bahçede oyun oynarken at tepti

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Keser - Haberler | 3. Sayfa

Bahçede oyun oynarken at tepti Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir sitenin yanındaki arazide oyun oynayan 10 yaşındaki çocuğu, arazide bağlı bulunan at tepti.

Bahçede oyun oynarken at tepti

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir sitenin yanındaki arazide oyun oynayan 10 yaşındaki çocuğu, arazide bağlı bulunan at tepti. Ağır yaralanan çocuğun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Olay, Ege Mahallesi 405 Sokak üzerinde bulunan Osmanbey Sitesi'nin yanındaki boş arazide saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki E.Ç.B. sitenin yanında bulunan boş arazide oyun oynadığı sırada, arazi içerisinde bulunan atı fark etmeyerek yanına geldi. Bu sırada at, 10 yaşındaki çocuğun kafasını tekmeledi. Atın tekmelemesi sonucu yere düşen çocuğun çığlık sesini duyan ailesi kanlar içerisinde bulduğu oğullarını otomobil ile Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk tedavinin ardından kafatasında kırık oluşan küçük çocuk, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne sevk edildi. 10 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bahçede oyun oynarken at tepti
Bahçede oyun oynarken at tepti
Bahçede oyun oynarken at tepti
Bahçede oyun oynarken at tepti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekrem Keser

Ocakta unutulan yemek mahalleyi birbirine kattı
Ocakta unutulan yemek mahalleyi birbirine kattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Burak Sergen Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bahçede oyun oynarken at tepti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 23:08:00. #1.13#

title