Bahçede oynayan Alperen'i yılan ısırdı
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Bahçede oynayan Alperen'i yılan ısırdı

Bahçede oynayan Alperen'i yılan ısırdı
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Çine İlçesinde, evlerinin bahçesinde oyun oynayan 8 yaşındaki Alperen Oktay'ı bacağından yılan ısırdı.

AYDIN'ın Çine İlçesinde, evlerinin bahçesinde oyun oynayan 8 yaşındaki Alperen Oktay'ı bacağından yılan ısırdı. Çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 

Olay, dün saat 19.30 sıralarında kırsal Mutaflar Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Hayriye ve Adnan Oktay çiftinin oğlu Alperen, evlerinin bahçesinde oyun oynarken, bacağından yılan ısırdı. Acı içinde bağırarak yardım isteyen çocuğun yardımına ailesi yetişti. Olay yerine çağrılan ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alperen, burada yapılan tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Alperen'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

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