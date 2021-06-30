BAHÇEDE OTURURKEN YORGUN MERMİYLE YARALANDI
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BAHÇEDE OTURURKEN YORGUN MERMİYLE YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, komşularıyla birlikte evinin bahçesinde oturan Erdal Akgül (51), bacağına isabet eden yorgun mermiyle yaralandı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, komşularıyla birlikte evinin bahçesinde oturan Erdal Akgül (51), bacağına isabet eden yorgun mermiyle yaralandı.

Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Ulaştırma Sokak'ta, gece saatlerinde komşularıyla birlikte evinin bahçesinde oturan Erdal Akgül'e yorgun mermi isabet etti. Bacağından yaralanan Erdal Akgül, yakınları tarafından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan Akgül, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, ateş eden kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

BAHÇEDE OTURURKEN YORGUN MERMİYLE YARALANDI
BAHÇEDE OTURURKEN YORGUN MERMİYLE YARALANDI
BAHÇEDE OTURURKEN YORGUN MERMİYLE YARALANDI
BAHÇEDE OTURURKEN YORGUN MERMİYLE YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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