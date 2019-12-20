Bahçede oturduğu sırada nereden geldiği bilinmeyen kurşunla yaralandı
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Bahçede oturduğu sırada nereden geldiği bilinmeyen kurşunla yaralandı

Giresun'un Eynesil ilçesinde bahçesinde oturan kişi, yorgun merminin vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı.

20.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:40
Bahçede oturduğu sırada nereden geldiği bilinmeyen kurşunla yaralandı

'un ilçesinde bahçesinde oturan kişi, yorgun merminin vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı.

İlçenin köyünde S.K, evinin bahçesinde oturduğu sırada omzundan vurularak yaralandı.

S.K, Vakfıkebir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, jandarma tarafından sürdürülen soruşturmada söz konusu kişinin, nereden ateşlendiği belirlenemeyen bir silahtan çıkan yorgun mermi sonucu vurularak yaralandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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