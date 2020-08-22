Bahçede mangal yaparken doğal gaz borusunu patlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bahçede mangal yaparken doğal gaz borusunu patlattı

SİVAS'ta, bahçesinde mangal yapmak isteyen Mehmet Ali Yıldırım, kazdığı çukurun içindeki doğal gaz borusunu patlattı.

Bahçede mangal yaparken doğal gaz borusunu patlattı
22.08.2020 17:44 | Son Güncelleme: 22.08.2020 18:20

SİVAS'ta, bahçesinde mangal yapmak isteyen Mehmet Ali Yıldırım, kazdığı çukurun içindeki doğal gaz borusunu patlattı. Patlama paniğe yol açtı. 

Olay, saat 15.00 sıralarında Kadıburhanettin Mahallesi Demiryolu Caddesi'ndeki Mehmet Ali Yıldırım'a ait müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Yıldırım, evinin bahçesini kazarak açtığı çukurda tandır yapmak istedi. İddiaya göre dün akşam saatlerinde bahçesini kazan Yıldırım, çukurda ateş yakarak yemeğini pişirdi. Bugün sabah saatlerinde evinden çıkarak çarşıya giden Yıldırım, eve geldiğinde oturma odasının penceresinden bir ses ve gaz kokusu aldı. Pencereden baktığında bahçesinde kazdığı çukurdan doğal gaz çıktığını fark etti. Eve giden doğal gaz borusunu patladığını anlayan Yıldırım, polis, itfaiye ve doğal gaz ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Gaz kısa sürede ekiplerin müdahalesi ile kesildi. Yıldırım çarşıdan gelip eve girdiğinde sesi duyduğunu anlatarak, "Dışarıya çıktığımda doğal gaz patlaması ile karşılaştım. Allah'tan doğal gaz olduğunu anladım. Sonradan ateş falan yakmadık. Burayı mangal yapmak için tandır şeklinde kazdık. Şükür bir sıkıntı çıkmadı" dedi. 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
CAMIŞ: O gazın parasını senden alırlar.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum Ekonomi
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Güncel
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum Politika
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin Politika
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü 3. Sayfa
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Dünya
Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü
Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Fahrettin Altun, Erdoğan'ın müjdeyi açıklamadan 1 saat önce Eyüp Sultan'da dua ettiği anları paylaştı
Fahrettin Altun, Erdoğan'ın müjdeyi açıklamadan 1 saat önce Eyüp Sultan'da dua ettiği anları paylaştı
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Anız yangınından sıçrayan kıvılcımlar saman yüklü TIR'ı küle çevirdi
Anız yangınından sıçrayan kıvılcımlar saman yüklü TIR'ı küle çevirdi
Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı
Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
Freni boşalan tır, otoparka dalarak 5 aracı biçti! 1 kişi yaralandı
Freni boşalan tır, otoparka dalarak 5 aracı biçti! 1 kişi yaralandı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu
Çanakkale'de bir gemide, 50 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
Çanakkale'de bir gemide, 50 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini yeniledi
Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini yeniledi
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Yaşar Güler Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Murat Boz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Hatice Çarpar
Spor Ali Koç Metin Oktay Nihat Özdemir Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Tır Çocuk Enerji Futbolcu
Şu an buradasınız: Bahçede mangal yaparken doğal gaz borusunu patlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 18:22:08. #1.15#
title