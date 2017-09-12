Bahçede Hint Keneviri Yetiştirdiler

Altındağ ilçesinde bir evin bahçesinde 43 kök Hint keneviri ele geçirildi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Eylül Pazartesi akşam Kale Mahallesi'ndeki bir eve Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda, yaklaşık 800 gram esrar, 2 tabanca ve bir pompalı tüfek ile evin bahçesinde dikilmiş 43 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Yakalanan şüpheliler S.Ö. ve M.K. hakkında, "uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı olmak ve Hint keneviri bitkisi yetiştirmek" suçlarından işlem yapıldı.