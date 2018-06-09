Bahçede Elektrik Akımına Kapılan Kadın Öldü

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde elektrik akımına kapılan 55 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kayaören köyünde yaşayan Zeyneti Dündar, yağmur sonrasında evinin etrafını kontrol etmek için dışarı çıktı. Evin çatısında şebeke dağıtım direği bulunan Dündar, bahçede gezerken elektrik akımına kapıldı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahsın cenazesi Koyulhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evin çatısının sac kaplama olduğu ve bu nedenle elektrik kaçağı yaşandığı iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS