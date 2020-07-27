Bahçede düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi
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Bahçede düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bahçede çalışırken, düşüp başını taşa çarpan yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Bahçede düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi
27.07.2020 20:29 | Son Güncelleme: 27.07.2020 21:26

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bahçede çalışırken, düşüp başını taşa çarpan yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay Ortaoba Mahallesi'nde meydana geldi. 82 yaşındaki H.İ.Ç. isimli kişi bahçede çalışırken, yere düşüp başını taşa çarptı. Yaşlı adamın olay yerinde yaşamını yitirdiği ifade edildi. Jandarma olayla ilgili araştırma başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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