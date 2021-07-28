Bahçede domates toplayan anne ve kızına köpek saldırdı
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Bahçede domates toplayan anne ve kızına köpek saldırdı

Bahçede domates toplayan anne ve kızına köpek saldırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Yeni Yaylacık köyünde bahçelerinden domates toplayan anne ve kızına komşularının köpeği saldırdı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Yeni Yaylacık köyünde bahçelerinden domates toplayan anne ve kızına komşularının köpeği saldırdı.

Gülşehir ilçesine bağlı Yeni Yaylacık köyünde ikamet eden 63 yaşındaki Mürsel Ekiz, 41 yaşındaki kızı Gülizar Ekiz ile bahçelerinde bulunan domatesleri toplarken biranda komşularına ait olan köpek saldırdı. Annesine köpeğin saldırdığını gören Gülizar Ekiz de annesinin üzerine kapanarak annesini köpek saldırısından korumaya çalışırken omzundan yaralandı. Anne Mürsel Ekiz bacağından ve omzundan yaralanırken kızı Gülizar Ekiz ise omzundan yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Anne Mürsel Ekiz'in bacağına altı dikiş atılırken, 15 gün de iş göremez raporu verildi.

Bahçede domates toplarken köpeğin saldırısına uğrayan 63 yaşındaki Mürsel Ekiz, "Komşumuz gelip özür bile dilemedi. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyordu ama gördük ki öyle değilmiş" dedi. Ekiz, "Bağın içerisinde bahçede domates toplamaya gittim. Orada köpek koşarak üzerimize geldi. Üstüme atladı ve yere yattım. Yere yatmasaydım köpek beni parçalayacaktım. Köpeğin sahipleri bana kaç diye uyarıyor halen. Köpek önce bacağımdan ısırdı. Sonra geldi omzumdan ısırdı. Omzumda da yara var. Yanımda kızım vardı. Kızımın omzunda da yara var. Sonra köpeğin sahibi geldi bizi kurtardı. Sonra ambulans ve jandarmaya telefon açtık. Hastaneye gittik. Hastanede de rapor verdiler. Bacağıma 6 dikiş atıldı. Kızımın omzunda da sıyrıklar var. Köpeğin sahibinden şikayetçi olduk. Bundan sonra beklentimiz köpeğin önlemini almasını istiyoruz. Bizden gelip özür dileyen olmadı. Biz öncesinde köpeğine sahip olması konusunda defalarca uyarmıştık ama bizi dikkate almadı. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyordu. Ama gördük ki öyle değilmiş" dedi.

Eşi ve kızına köpek saldırması sonrasında feryat eden 67 yaşındaki Nihat Ekiz ise, "Komşumuzu defalarca köpeği konusunda uyarmamıza rağmen bizi dinlemedi" dedi. Ekiz, "Ben komşu olarak bir çok kez ikaz ettim. Bak burada kapı komşusuyuz köpeğinize sahip çıkın dedim. Başımıza bu olay geldi halen geldi bize kafa tuttu. Bildiğiniz yere şikayet edin. Elinizden geleni arkanıza koymayın dedi. Devlet ne derse biz ona razıyız dedik. Biz sonuna kadar da şikayetçiyiz. Çocuk gitse ne olacaktı. Köylüler de köpeğin sahibini kaç defa uyardı ama bizi dinlemedi" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Bahçede domates toplayan anne ve kızına köpek saldırdı
Bahçede domates toplayan anne ve kızına köpek saldırdı
Bahçede domates toplayan anne ve kızına köpek saldırdı
Bahçede domates toplayan anne ve kızına köpek saldırdı
Bahçede domates toplayan anne ve kızına köpek saldırdı
Bahçede domates toplayan anne ve kızına köpek saldırdı
Bahçede domates toplayan anne ve kızına köpek saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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