Bahçede çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çalılık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisi ile yayılmaya başlayan yangın itfaiyenin erken müdahalesi ile evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın Süleymanlar Mahallesi Kadri Yılmaz Lisesi yanındaki alanda çıktı. İddiaya göre bahçe temizliği için yakılan ateş bir anda rüzgarında etkisi ile çalılık alana sıçrayarak tutuşmaya başladı. Mahalle sakinleri yangını kontrol edemeyince durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını evlere sıçramadan söndürerek kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 100 metre karelik çalılık alan yandı.

Yangın nedeniyle korku yaşayan mahalle sakinleri itfaiyenin söndürme çalışmaları sonrası rahat bir nefes alırken, itfaiye ekipleri de rapor tutup olay yerinden ayrıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA