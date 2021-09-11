Bahçede çıkan yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı - Haberler
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Bahçede çıkan yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bahçede çıkan yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı

Erzincan'da bahçede kuru otların tutuşması çıkan yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Erzincan'da bahçede kuru otların tutuşması çıkan yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Erzincan merkez Menzil Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Erbay Alkan'a ait bahçede kuru otlar sıcak havanın etkisiyle tutuşarak yangına neden oldu. Yangının fark edilmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının evlere sirayet etmesini önleyerek kontrol altına aldılar.

Soğutma çalışmasının ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. - ERZİNCAN

Bahçede çıkan yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı

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Haber: Bahçede çıkan yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı - Haberler
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