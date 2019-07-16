Bahçede çalışırken yılan ısırdı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bahçede çalışan kişi yılan ısırması sonucu zehirlendi.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bahçede çalışan kişi yılan ısırması sonucu zehirlendi.
Alınan bilgiye göre, Makam Küme evlerinde bahçede çalışan 30 yaşındaki Kenan G'yi elinden yaklaşık 2 metre uzunluğunda yılan ısırdı.
Yakınları tarafından Ergani Devlet Hastanesine kaldırılan Kenan G, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kenan G'nin tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA
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