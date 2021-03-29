Bahçede çalışırken dere yatağına düşen kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
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Bahçede çalışırken dere yatağına düşen kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bahçede çalışırken dere yatağına düşen kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Rize'de 48 yaşındaki bir kadın bahçede çalışırken 5 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

Rize'de 48 yaşındaki bir kadın bahçede çalışırken 5 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Kadın düştüğü dere yatağından itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay merkeze bağlı Muradiye Beldesi Köprübaşı mahallesinde meyanda geldi. Kendisine ait bahçede bahçe işleri ile uğraşan 48 yaşındaki Havva Albayrak, dengesini kaybederek dere ıslahı nedeniyle yapılan istinat duvarından düştü. Yaklaşık 5 metreden yükseklikten dere içindeki kayaların üzerine düşen Albayrak, vücudunda meydana gelen kırıklar nedeniyle yerinden hareket edemedi. Çevreden sesi duyanların haber vermesi üzerine hemen sağlık ekiplerine ve itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini gerçekleştirdikten sonra itfaiyenin yardımı ile yaralı kadın düştüğü yerden tekrar yukarıya sedye ile çekildi.

Düştüğü yerden kurtarılan yaralı kadın buradan hastaneye kaldırıldı. - RİZE

Bahçede çalışırken dere yatağına düşen kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Bahçede çalışırken dere yatağına düşen kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 15:19:45. #1.15#
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