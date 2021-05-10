Bahçede çalışırken ayının saldırısına uğradı
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Bahçede çalışırken ayının saldırısına uğradı

Bahçede çalışırken ayının saldırısına uğradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak Çaycuma ilçesi Hacı Osmanlar köyünde sabah saatlerinde evinin önünde yaban ayının saldırısına uğrayan 58 yaşındaki R.S., yaralandı.

Zonguldak Çaycuma ilçesi Hacı Osmanlar köyünde sabah saatlerinde evinin önünde yaban ayının saldırısına uğrayan 58 yaşındaki R.S., yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Çaycuma ilçesi Hacı Osmanlar köyünde dün sabah evinin bahçesinde çalışan 58 yaşındaki R.G., ormanlık alandan gelen yaban ayısının saldırısına uğradı. Yaşanan olayı ardından olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırı sonucu sağ dizinden yaralanan şahsın tedavisi 112 ekiplerince yapılırken yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırı sonrası ormanlık alana kaçan yaban ayısıyla ilgili olarak Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verilirken olayla ilgili çalışma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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