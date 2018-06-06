Asker Eğlencesi Kanlı Bitti! Yorgun Mermi Bahçede Çalışan Kadının Sırtına Saplandı

Kırşehir'de, bahçede çalışırken sırtına kurşun isabet eden Aliye T. yaralandı. Olayın asker uğurlama eğlencesinde tabancayla havaya ateş edilmesi sonucu gerçekleştiği ortaya çıktı.

ASKER EĞLENCESİNDE HAVAYA SIKILAN MERMİ SIRTINA SAPLANDI

Merkeze bağlı Özbağ beldesinde Aliye T'nin, bir süre önce bahçede çalışırken sırtına isabet eden kurşunla yaralanması olayını araştıran polis ekipleri, o tarihte belde merkezi dışında dağlık arazide asker uğurlama eğlencesi düzenlendiğini ve burada havaya silahla rastgele ateş açıldığını tespit etti. Buradan aldıkları mermi kovanları ile Aliye T'nin sırtına saplanan çekirdeği inceleyen ekipler, kovanla çekirdeğin eşleştiğini belirledi.

SİLAHI KULLANANLAR GÖZALTINA ALINDI

Aliye T'nin yaralanmasına neden olan mühimmat, ateş açılmasının ardından havadaki seyrini tamamlayarak yere düşmesi nedeniyle "yorgun mermi" olarak adlandırıldı. Mühimmatın ateşlendiği silahı kullandığı öne sürülen R.O. ve M.C, ifadeleri almak üzere emniyete götürüldü.