Bahçede Bağlı Atı Çalan 'Kovboy' Tutuklandı

KAYSERİ'de, sahibinin bahçeye bağladığı atı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan, atlara ilgisi nedeniyle çevresinde 'Kovboy' lakabıyla tanınan Haydar Z. (26), tutuklandı.

Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi Sivas Bulvarı'nda bahçede bağlı bulunan Ahmet Sabuncu'ya ait at, önceki gün çalındı. Atını göremeyen Sabuncu, polise başvurdu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kağıt toplayarak satan ve bazı suçlardan kaydı bulunan Haydar Z.'yi, Kocasinan ilçesi Cennet Mahallesi'nde çaldığı at ile birlikte yakaladı.

Atı sahipsiz sandığı için aldığını ileri süren Haydar Z., emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Atlara olan ilgisi nedeniyle çevresinde 'Kovboy' olarak bilinen Haydar Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Kayseri

Kaynak: DHA