Bahçe Sahibi, Komşusu Tarafından Ayı Sanılarak Vuruldu

Sivas'ın Hafik ilçesinde bahçesindeki ayıları öldürmek için 2 komşusuyla ava giden H.D. komşusu S.Ç. tarafından ayı sanılarak av tüfeğiyle öldürüldü.

AYILARI UZAKLAŞTIRMAK İSTEYEN 3 ARKADAŞ ORMANLIK ALANA GİRDİ

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Beykonağı köyünde meydana geldi. Köyün eski muhtarı H.D. fasulye bahçesine zarar veren ayıları uzaklaştırmak için iki komşusuyla birlikte bölgeye gitti. Üç kişi köy dışındaki bahçeye dağılarak ayıları aramaya başladı.

ARKADAŞINI AYI SANIP VURDU

Bu sırada S.Ç., iddiaya göre ağaçların arkasından gelen sesi ayı sanarak av tüfeğiyle ateş etti. S.Ç., bir süre sonra ateş ettiği yöne doğru gidince bahçe sahibi H.D.'yı kanlar içerisinde buldu.

BAHÇE SAHİBİ KURTARILAMADI

Yapılan ihbarla olay yerine gelen ambulansla Hafik Hacı Esma Kocacık Hastanesine kaldırılan H.D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. H.D.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü. Şüpheli S.Ç., gözaltına alınırken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.