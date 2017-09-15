Bahçebaşı Mahallesinde İstinat Duvarı Çalışması

Öncesinde yapılmış olan ve yolu daraltan istinat duvarı ekipler tarafından yıkılarak hafriyatı temizlendikten sonra ekipler ayrıca Cihanbeyli Caddesi üzerinde bulunan ve mahalle sakinleri için tedirginlik veren metruk evi de yıkarak hafriyatlarını temizledi.

Çalışmalarda sona gelindiğini belirten ekipler benzer çalışmaların ihtiyaç durumuna göre diğer mahallelerde de devam edeceğini belirtti.