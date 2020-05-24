Bahçe yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
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Bahçe yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

Bahçe yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü Antalya'nın Alanya ilçesinde zeytin ile meyve ağaçlarının bulduğu bahçede yangın çıktı.

24.05.2020 17:30 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:36

Bahçe yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde zeytin ile meyve ağaçlarının bulduğu bahçede yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından yerleşim yerine sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde İbişler Sokak'ta bulunan bir bahçede elektrik tellerinin şase yapmasından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Zeytin ile meyve ağaçlarının bulunduğu bahçede kuru otların da olması nedeniyle rüzgarında etkisiyle hızla büyüyen yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 3 dekarlık araziyi kaplayan yangın, vatandaşlarında yardımıyla yaklaşık bir saat süren çalışma neticesinde kontrol altına alındı. Yerleşim yerine sıçramadan söndürülen yangının çıkış nedeni belirlenmesi için jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Yangında 3 dönümlük alan ve bir depo zarar gördü.

Bahçe yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

Kaynak: İHA

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