Bahçe Yangını Paniğe Neden Oldu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan bir ikametin bahçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.



Edinilen bilgiye göre, Besni İlçesi Yeni Besni Mahallesinde bulunan bir ikametin bahçesinde bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar alevlere müdahale etmeye başladı. Vatandaşlar tarafından yapılan müdahaleler yetersiz kalınca, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN