Kahramanmaraş'ta farklı noktalardaki bahçe ve anız yangınları söndürüldü
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Kahramanmaraş'ta farklı noktalardaki bahçe ve anız yangınları söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kahramanmaraş'ın farklı noktalarında çıkan anız ve bahçe yangınları itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın farklı noktalarında çıkan anız ve bahçe yangınları itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, kentin çeşitli bölgelerinde bahçe ve anız yangınları çıktı. Yangınların çıkış nedeni bilinmezken, ihbarları değerlendiren ekipler kısa sürede yangınlara müdahale ederek söndürdü. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, "Gün içinde onlarca ekili alan yangını ve bahçe yangınına müdahale edilerek, yüzlerce dönüm ekili alan yanmaktan kurtarılmıştır" denildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta farklı noktalardaki bahçe ve anız yangınları söndürüldü
Kahramanmaraş'ta farklı noktalardaki bahçe ve anız yangınları söndürüldü
Kahramanmaraş'ta farklı noktalardaki bahçe ve anız yangınları söndürüldü
Kahramanmaraş'ta farklı noktalardaki bahçe ve anız yangınları söndürüldü
Kahramanmaraş'ta farklı noktalardaki bahçe ve anız yangınları söndürüldü
Kahramanmaraş'ta farklı noktalardaki bahçe ve anız yangınları söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kahramanmaraş'ta farklı noktalardaki bahçe ve anız yangınları söndürüldü - Haberler
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