Bahçe temizliği sonrası yakılan ateş hem ormanı hem kaplumbağayı yaktı

Bahçe temizliği sonrası yakılan ateş hem ormanı hem kaplumbağayı yaktı 500 metrekarelik ormanlık alan zarar gördü, bir kaplumbağa yanarak telef oldu Antalya'da bahçe temizliğinin ardından yakılan ateşten çıktığı tahmin edilen yangında 500 metrekare orman yandı.