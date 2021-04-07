Bahçe temizliği sonrası yakılan ateş hem ormanı hem kaplumbağayı yaktı
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Bahçe temizliği sonrası yakılan ateş hem ormanı hem kaplumbağayı yaktı

İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - Haberler | 3. Sayfa

Bahçe temizliği sonrası yakılan ateş hem ormanı hem kaplumbağayı yaktı 500 metrekarelik ormanlık alan zarar gördü, bir kaplumbağa yanarak telef oldu Antalya'da bahçe temizliğinin ardından yakılan ateşten çıktığı tahmin edilen yangında 500 metrekare orman yandı.

Bahçe temizliği sonrası yakılan ateş hem ormanı hem kaplumbağayı yaktı

500 metrekarelik ormanlık alan zarar gördü, bir kaplumbağa yanarak telef oldu

ANTALYA - Antalya'da bahçe temizliğinin ardından yakılan ateşten çıktığı tahmin edilen yangında 500 metrekare orman yandı. Yangın sonrası yapılan incelemede, bir kaplumbağanın alevlerden kaçamadığı ve yanarak telef olduğu görüldü.

Manavgat ilçesi Hocalı Mahallesi Kavaklıdere mevkiinde çıkan orman yangını Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 arazöz, 1 su ikmal aracı ve Antalya Büyükşehir belediyesi Manavgat İtfaiye birimine ait 1 itfaiye aracının müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemelerde, yangının bahçe temizliği sonrası yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sonucunda çıkmış olabileceği belirtildi. 500 metrekare kızılçam ormanının zarar gördüğü yangında bir kaplumbağanın tamamen yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bahçe temizliği sonrası yakılan ateş hem ormanı hem kaplumbağayı yaktı
Bahçe temizliği sonrası yakılan ateş hem ormanı hem kaplumbağayı yaktı
Bahçe temizliği sonrası yakılan ateş hem ormanı hem kaplumbağayı yaktı
Bahçe temizliği sonrası yakılan ateş hem ormanı hem kaplumbağayı yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN

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