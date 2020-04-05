Bahçe temizliği bahanesiyle çağırdığı jandarmaya "tatlı" sürpriz Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan Erdoğan Çolak, temizlik ve ağaç budama bahanesiyle bahçesine çağırdığı jandarma ekibini tatlıyla karşılayarak onlara sürpriz yaptı.

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan Erdoğan Çolak, temizlik ve ağaç budama bahanesiyle bahçesine çağırdığı jandarma ekibini tatlıyla karşılayarak onlara sürpriz yaptı.

Polis, jandarma, yerel yönetimler, AFAD ve Kızılay, Kovid-19 tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Menteşe ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Erdoğan Çolak, 15 gündür evden dışarı çıkmadığını, Bayır Mahallesi'nde bulunan bahçesindeki ürünlerine bakması gerektiğini belirterek jandarmadan yardım istedi.

Jandarma ekiplerinin gözetiminde Çolak, bahçesindeki evde kalma şartıyla istediği yere götürüldü. Çolak, ürünlerinin suyunu verdi, ot temizliğini yaptı, ağaçlarını budadı.

Ertesi gün tekrar Bayır Jandarma Karakolu'nu arayan Çolak, yaşından dolayı bahçesinde temizlik yapamadığını, ağaçları budayamadığını belirterek yardım istedi.

Söz konusu adrese sevk edilen jandarma ekibi, temizlik ve ağaç budama bahanesiyle kendilerini bahçeye çağıran Çolak'ın tatlı sürpriziyle karşılaştı.

Kendilerine moral vermek için böyle bir yönteme başvuran Çolak'ın sergilediği davranıştan dolayı mutlu olan jandarma ekibi, Çolak'a teşekkür etti.

"Beni bahçeme getirdiler ya dünyalar benim oldu"

Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jandarma ekiplerinin sadece kendisine değil, herkese yardım etmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ekiplerin kendisini bahçeye getirmelerinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Çolak, gösterdikleri yakınlıktan dolayı onlara böyle teşekkür etmek istediğini söyledi.

Çolak, "Bir gün önceden tatlı aldırdım. Bir bahaneyle de onları çağırdım. Jandarma ekipleri gece gündüz demeden yardımımıza koşuyor, çok yoruluyorlar. Bugün onları çalıştırmak için değil, baklava ikram etmek için çağırdım. Böyle bir sürpriz yaparak onlara moral vermek istedim. Allah devletimizden ve jandarmamızdan razı olsun. Yardıma ihtiyacım olduğunda yine onları arayacağım. Beni bahçeme getirdiler ya dünyalar benim oldu. Bahçemde yeniden hayat buldum."

Jandarma ekibi de 24 saat herkesin hizmetinde olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA