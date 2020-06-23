Bahçe teline takılarak mahsur kalan boz ayı uyutularak kurtarıldı
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde, bir evin bahçesindeki tellere takılan 5 yaşlarında ve 200 kilo ağırlığındaki boz ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ile İlçe Jandarma ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.
Bahçe tellerinde boz ayıyı görerek ekiplere bilgi veren çoban Cemal Tutal, "Benim köpekler sesin geldiği yere koştu. Ben herhalde tavşan gördüler sandım. Ayı ayağa kalkınca köpekler kaçtılar. Ben ayağa kalkınca ayı olduğunu anladım hemen belediyemize haber verdimö dedi. Çukurca Belde Belediye Başkanı Emin Taşgın ise boz ayının kurtarılarak ormana bırakıldığını ifade ederek, 'Vatandaşın ihbarı üzerine hemen ilçe jandarma ekiplerimize ve Kütahya Milli Parklar Şubesini aradım. Jandarmamız çevrede geniş önlem alırken, Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri de tele dolanan ayıyı uyuttu. Sonra belediye ekiplerimiz, jandarmamız ile birlikte veteriner kontrolünde ayıyı telden kurtararak kepçeye sarıp beldeden uzak ormanlık alana bıraktıkö dedi.
- Tahya
Kaynak: DHA