Bahçe Sohbetleri'yle salgının etkilerini yenecekler Gaziemir Belediyesi, salgının neden olduğu psikolojik etkilere karşı kadınlara destek vermek için Bahçe Sohbetleri düzenleyecek.

Gaziemir Belediyesi, salgının neden olduğu psikolojik etkilere karşı kadınlara destek vermek için Bahçe Sohbetleri düzenleyecek. Bahçe Sohbetleri'nde uzmanlar eşliğinde bir araya gelecek kadınlar; salgın sürecini değerlendirecek, salgının kendileri üzerlerindeki etkilerini paylaşacak ve yeni kontrollü sosyal hayata uyumla ilgili düşüncelerini anlatacak.

Kadın Danışma Merkezinin bahçesinde düzenlenecek sohbetlerde sosyal mesafe kurallarına uyulacak ve gerekli önlemler alınacak. En fazla beş kişiden oluşacak gruplarda salgın nedeniyle yaşanan belirsizlik, günlük yaşam pratiğinin değişmesi, kişinin hayatı üzerindeki kontrol hissinin azalması, sosyal izolasyondan dolayı yaşanan yalnızlık hissi, umutsuzluk, korku, endişe, çaresizlik, virüse yakalanma ve yakınlarının sağlığı konusunda yoğun kaygı gibi duygular yaşayan kadınlara psikolojik ve sosyal destek verilecek. Salgın sürecinin kadın hayatına, evliliklere ve çocuklara etkisinin de ele alınacağı Bahçe Sohbetleri'nde bu konularda desteğe ihtiyaç duyan kadınlara uzmanlar görüşleriyle yol gösterecek.

Kadınların bir araya geleceği sohbetlerde kontrollü sosyal hayata uyum konusu da değerlendirilecek. Salgın nedeniyle bir süredir uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıyla başlayan yeni sürece uyumda sorun yaşayan kadınlar bu konudaki kaygı ve sıkıntılarını da paylaşabilecek. Kontrollü sosyal hayata uyumla ilgili görüşlerini paylaşan kadınlara uzmanlar destek olacak, kadınların bu sürece alışmalarına katkı koyacak. Kadın Danışma Merkezinin bahçesinde düzenlenecek Bahçe Sohbetleri'nin günü ve saati kadınlardan gelecek talebe göre belirlenecek. Sohbetlere katılmak isteyen kadınlar, 0232 999 0 251/ 1820 ya da 0549 793 04 53 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırabilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA