Bahçe şemsiyesi hırsızı yakalandı
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Şemsi Tebrizi, Muratpaşa, Polis, Güncel

Bahçe şemsiyesi hırsızı yakalandı

ANTALYA'da, 3 iş yeri önündeki bahçe şemsiyelerini çalıp kaçan Ö.Y. (38), polis tarafından yakalandı.

09.03.2020 13:53 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:53
Bahçe şemsiyesi hırsızı yakalandı

ANTALYA'da, 3 iş yeri önündeki bahçe şemsiyelerini çalıp kaçan Ö.Y. (38), polis tarafından yakalandı. Şüphelinin şemsiyeleri çalma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Mart'ta Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi ve Güllük Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah iş yerine gelen bölge esnafı, dükkan önlerinde duran ve fiyatları 300 ila 1000 lira olan şemsiyelerin çalındığını fark etti. İş yeri sahiplerinin ihbarının ardından, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bölgede çalışma başlattı. Çevrede ve iş yerlerinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Ö.Y. olduğunu belirlerdi. Ö.Y., Yeşildere Mahallesi'nde yürürken gözaltına alındı. Şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Kaynak: DHA

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