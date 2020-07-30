Bahçe - Nurdağ Demiryolu Projesinde ışık göründü
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Bahçe - Nurdağ Demiryolu Projesinde ışık göründü

Bahçe - Nurdağ Demiryolu Projesinde ışık göründü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Adana-Osmaniye ve Gaziantep'e daha hızlı ulaşım sağlanması için "Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı demiryolu" projesinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

30.07.2020 14:05 | Son Güncelleme: 30.07.2020 14:13

Bahçe - Nurdağ Demiryolu Projesinde ışık göründü

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Adana-Osmaniye ve Gaziantep'e daha hızlı ulaşım sağlanması için "Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı demiryolu" projesinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Bahçe-Nurdağ projesinde T2 tünelinde ışık görülürken, 9 bin 949 metrelik T1 tünelinde de 1570 metre ilerleme sağlandı.

Adana - Osmaniye - Gaziantep Demiryolu Projesinin bir kısmı Bahçe - Nurdağ bölümünden oluşuyor. Çift tüplü bir tünel yapılacak olan Fevzipaşa Varyantının tamamlanması ile (Bahçe-Nurdağı) hattı 32 kilometreden (km) 17 kilometreye düşecek. Bu kısımdan geçen yük trenlerinin seyir süresi manevra süresi dahil 80 dakikadan 15 dakikaya inecek. Ayrıca, proje kapsamında eğim düşürüldüğü için de trenin çekeri 2 kat artacak.

İhlas Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bahçe - Nurdağ güzergahı üzerinde yan yana yer alan ve toplam uzunluğu 19 bin 903 metre olan 2 adet tünel bulunuyor. Bu tünellerden, 9 bin 954 metrelik T2 tünelinde iç segment kaplaması bitirilirken, TBM makinesi ile delinerek ışık göründü. Ayrıca, 9 bin 949 metre uzunluğundaki T1 tünelinde de 1570 metre ilerleme sağlanırken, T1 tünelinin de tamamlanması için ekipler hızla çalışmalarını sürdürüyor.

Proje kapsamında, 16 adet köprü, 84 adet menfez ve 7 adet alt/üst geçit yapıları bulunurken, altyapı, üstyapı ve elektrifikasyon yapım işleri Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından devam ettiriliyor.

Projenin neyi amaçlıyor ?

Bahçe - Nurdağ projesi kapsamıda, Bahçe-Fevzipaşa-Nurdağ istasyonları arası 32 bin 455 metre olan mesafe, projede dahilinde yapılan tünelle direk Bahçe-Nurdağ arası 16 bin 934 metreye düşecek. Söz konusu proje kapsamında, hatta seyreden trenlerin saatte 60 kilometre olan işletme hızını saatte 160 kilometreye çıkarması amaçlanırken, binde 0,27'lere varan eğimin proje kapsamında maksimum binde 0,16 ya düşürülmesi bekleniyor.

Tünellerin bitirilmesiyle, tük trenlerinin seyir süreleri 80 dakikadan 15 dakikaya, yolcu trenlerinin seyir süreleri ise 60 dakikadan 10 dakikaya inecek. Bu sayede zaman ve enerji tasarrufu sağlanmış olacak.

Projede, tek hat üzerinden yapılan taşımacılık çift hatta çıkarılarak hat kapasitesinin yaklaşık iki katına çıkması hedefleniyor.

Bahçe - Nurdağ Demiryolu Projesinde ışık göründü

Kaynak: İHA

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