Bahçe ilaçlanırken zehirlenen kadın hayatını kaybetti
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Bahçe ilaçlanırken zehirlenen kadın hayatını kaybetti

Bahçe ilaçlanırken zehirlenen kadın hayatını kaybetti Adana'da bahçe ilaçlaması sırasında rahatsızlanan genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti ADANA - Adana'da bahçe ilaçlaması yapıldığı sırada rahatsızlanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

20.05.2020 14:01 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:02

Bahçe ilaçlanırken zehirlenen kadın hayatını kaybetti

Adana'da bahçe ilaçlaması sırasında rahatsızlanan genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

ADANA - Adana'da bahçe ilaçlaması yapıldığı sırada rahatsızlanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Karataş ilçesine bağlı Tuzla-Damlapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye'de iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen Rime El Abid tarım işçisi olarak çalışıp geçimini sağlamaya ve ailesine bakmaya başladı. Bugün de Damlapınar Mahallesi'nde ilaçlama yapılan bir bahçeye çalışmaya giden genç kadın, iddiaya göre ilacın etkisiyle rahatsızlanarak Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ancak Rime El Abid yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Bahçe ilaçlanırken zehirlenen kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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