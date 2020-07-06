Bahçe hortumu ile iş yerinde çıkan yangını söndürmeye çalıştı
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Bahçe hortumu ile iş yerinde çıkan yangını söndürmeye çalıştı

Kadıköy'de yün ve iplik satılan iş yerinde çıkan yangına müdahale etmek isteyen iş yeri sahibi bahçe hortumu ile yangını söndürmeye çalıştı.

Bahçe hortumu ile iş yerinde çıkan yangını söndürmeye çalıştı
06.07.2020 10:52 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:56

Kadıköy'de yün ve iplik satılan iş yerinde çıkan yangına müdahale etmek isteyen iş yeri sahibi bahçe hortumu ile yangını söndürmeye çalıştı. İş yerinde çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.

Olay, Kadıköy'de Sahrayı Cedit Mahallesinde Çelik Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan yün ve ip satılan bir iş yerinde içeride kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede binayı saran dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İş yerini açmaya geldiğinde yangını gören iş yeri sahibi bahçe hortumu ile su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı. Aynı zamanda dumanın tahliye olması elindeki kürekle iş yerinin pencerelerini kırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, iş yerinde bulunan yün ve ipler dışarı çıkarıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Öte yandan yangın drone ile havadan görüntülendi.

Yangını gören görgü tanığı Murat Doğan, "Yangını müşterim haber verdi, hemen İtfaiye ekiplerine haber verdik. Komşumuz yangına müdahale etti. Biz de yardım ettik. Ölen ya da yaralanan yok. Maddi hasar meydana geldi" diye konuştu.

(Aykut Zor - Halit Arslan/İHA)

Kaynak: İHA

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