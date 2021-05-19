Bahçe duvarından atlarken düşen çocuğun koluna korkuluk demiri saplandı

KÜTAHYA'da okul bahçesinin duvarından atlarken düşen T.K.'nin (8) koluna, korkuluk demiri saplandı.

KÜTAHYA'da okul bahçesinin duvarından atlarken düşen T.K.'nin (8) koluna, korkuluk demiri saplandı. Kolundaki demirle birlikte hastaneye kaldırılan T.K., tedaviye alındı.

30 Ağustos Mahallesi Gazhane Sokak'taki Kütahya Lisesi'nin bahçe duvarından atlamak isteyen T.K., korkuluk demirinin üzerine düştü. Sol koluna korkuluk demiri saplanan T.K.'nin çığlıklarını duyan çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. T.K.'nin koluna saplanan demir kesildi. İlk müdahalenin ardından T.K., kolundaki demirle birlikte Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir parçası, yapılan ameliyatla çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan T.K.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç