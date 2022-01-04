Bahçe duvarına çarpan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Ali D. idaresindeki 44 AAJ 745 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi Kemal Ertekin Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir evin bahçe duvarına çarptı.

Sürücü ile otomobilde bulunan Ömer B. sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, Afşin Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Ali D, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ömer B'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

AA / Sinan Doruk - Son Dakika Haberleri

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