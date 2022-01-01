BAHÇE DUVARINA ÇARPAN OTOMOBİLDE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI

KARS'ta kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında merkez Mihralibey Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Alperen Demiral yönetimindeki 36 SE 655 plakalı otomobil Mihralibey Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hurdaya dönen aracın sürücü Alperen Demiral ile birlikte Volkan, Elif Demiral ve Tekin Alın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan 9 yaşındaki çocuk Harakani Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet