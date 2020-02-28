Bahçe duvarı yıkıldı: 2 kardeş yaralı
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Bahçe duvarı yıkıldı: 2 kardeş yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sokakta oynayan 3 ve 4 yaşındaki 2 kardeş, yıkılan bahçe duvarı atında kalarak yaralandı.

28.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:42
Bahçe duvarı yıkıldı: 2 kardeş yaralı

ADIYAMAN'ın ilçesinde, sokakta oynayan 3 ve 4 yaşındaki 2 kardeş, yıkılan bahçe duvarı atında kalarak yaralandı.

Mahallesi'nde, evlerinin bulunduğu sokakta oynayan Tuba Dere (4) ve kardeşi Yağmur Dere (3), aniden yıkılan bahçe duvarının altında kaldı. Vatandaşlar tarafından molozların altından yaralı olarak çıkarılan kardeşler, çağrılan ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA

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