Bahçe çitine başı sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı
Haberler » Güncel » Bahçe çitine başı sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı - Haber

Bahçe çitine başı sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı

AKSARAY'da bir lojmanın bahçesinin çitine başı sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

04.12.2019 20:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 20:45
Bahçe çitine başı sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı

AKSARAY'da bir lojmanın bahçesinin çitine başı sıkışan  köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. 

Olay, bugün Büyük Mahallesi'ndeki  Adliye Lojmanlarında meydana geldi. Çevredekiler, bir köpeğin başının lojmanın bahçesine girmek isterken çite sıkıştığını fark etti. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine verildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, çitteki demirleri ayırarak, köpeği kurtardı. Kurtulan köpek yeniden doğaya bırakıldı. 


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler