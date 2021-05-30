Bahçe bizden bakması sizden
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Bahçe bizden bakması sizden

Bahçe bizden bakması sizden
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

"Bahçe Bizden Bakması Sizden" sloganı ile başlatılan çevre düzenlemesi projesi, Aras EDAŞ'ın Doğu'da hizmet verdiği 7 İl Koordinatörlüğünde başlatıldı.

"Bahçe Bizden Bakması Sizden" sloganı ile başlatılan çevre düzenlemesi projesi, Aras EDAŞ'ın Doğu'da hizmet verdiği 7 İl Koordinatörlüğünde başlatıldı.

Tüm dünyada etkisini sürdüren covid-19 salgınında, gerekli önemlerini alarak hizmetlerine hız kesmeden devam eden Aras EDAŞ bir yandan da bahar hazırlıklarını başlattı. Sorumluluk bölgesindeki yaptığı faaliyetlerin yanı sıra hizmet verdiği işletmelerin çevre düzenlemesine de büyük özen gösteren Aras EDAŞ, işletme bahçelerinin bakım ve düzeninin sağlanması adına ekipler oluşturdu. Bu ekipler, yeşil alanların bakımını büyük bir titizlikle yaparak uygun yerlere meyve ve sebze fidanları dikimini gerçekleştirdi.

Proje ile aynı zamanda düzensiz görünen bahçelerin görünümleri güzelleştirilerek; personelin ve müşterilerin bu alanlarda rahatlamasını sağlamak hedeflendi. Alınan toprak kokusu, yetiştirilen meyve ve sebze ağaçları ile bu alanlar güzel bir bahçe ve dinlenme mekanına dönüştürüldü.

Günün Yorgunluğunu Atıyorlar

Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş: "Personelimizin, günün yorgunluğunu dikilen fidanlarla ilgilenerek geçireceği, kendi elleriyle yetiştirdikleri ürünleri aileleriyle birlikte tüketebilecekleri bir ortam kurmaya çalıştık. Çalışanımızın kurum aidiyetini artırarak emek verip oluşturdukları bahçede vakit geçirmelerini sağlamayı hedefledik. Bundan sonrası için de bu güzel mekanı koruyup gözeterek, burayı yaşatmanın heyecanı içerisinde olmak lazım. Yeşil alanların bakımlı ve temiz olmasına dikkat ediyoruz. İşletmelerimizin daha da güzelleşmesi için aralıksız çalışıyoruz. Amacımız çalıştığımız yerlere doğanın ışıltısını yansıtmak. Herkesten bu konuda duyarlı davranarak yaşadığı alanlara sahip çıkmalarını, çevreyi ve doğayı korumalarını istiyoruz" açıklamasında bulundu. - ERZURUM

Bahçe bizden bakması sizden
Bahçe bizden bakması sizden
Bahçe bizden bakması sizden

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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