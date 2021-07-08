Bahçe aydınlatmasına dair her şey Koçtaş'ta
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bahçe aydınlatmasına dair her şey Koçtaş'ta

Bahçe aydınlatmasına dair her şey Koçtaş'ta
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Koçtaş, akşam saatlerinde bahçede vakit geçirmek isteyenler için her alana uygun bahçe aydınlatma çözümleri sunuyor.

Koçtaş, akşam saatlerinde bahçede vakit geçirmek isteyenler için her alana uygun bahçe aydınlatma çözümleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçtaş uzmanları, bahçe aydınlatmasında enerji kullanımı, model, montaj şekli gibi özelliklere göre en uygun seçimin yapılmasını tavsiye ediyor.

Koçtaş, açık havanın keyfini akşam saatlerinde de bahçelerinde çıkarmak isteyenler için bahçe aydınlatma ürünleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiler sunuyor.

Enerji kullanımına göre aydınlatma seçiminde elektrikli ya da enerjisini güneşten alarak tasarruf yapılmasına katkı sağlayan solar aydınlatmalar arasından seçim yapılması öneriliyor. Bahçe aydınlatmalarında montaj yapılabilecek uygun alanı olmayanlar ise sapmalı ya da set üstü seçenekleri incelenebiliyor.

Dekoratif bir görünüm de sağlayan orta ya da uzun gövdeli direk, şık tasarımlı sarkıt, duvara monte edilebilen aplik, çoğunlukla montaja ihtiyaç duymayan sapmalı ve set üstü, nem ve toza karşı dayanıklı zincir, LED ampullerle enerji tasarrufu sağlayan projektör, bahçe yolu için spot zemin aydınlatmalar ya da alana hoş bir atmosfer katan mumluklar arasından model seçimi yapılarak bahçe aydınlatması tamamlanabiliyor.

Bahçe aydınlatması için tüm çözümler Koçtaş Yaşayan Evler BLOG'da, ihtiyaç duyulacak tüm ürünler ise Koçtaş mağazaları, Koçtaş mobil uygulaması ve koctas.com.tr'de.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Melisa Döngel Mahsun Kırmızıgül
Spor Diego Ali Koç Balotelli Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bahçe aydınlatmasına dair her şey Koçtaş'ta - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 14:19:41. #1.14#

title