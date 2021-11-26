Bahattin Sofuoğlu, yeni takımı MV Agusta ile İspanya'da ilk testine çıktı

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, yeni takımı MV Agusta ile Dünya Supersport Şampiyonası (WorldSSP) 2022 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk testini İspanya'da gerçekleştirdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da yeni takımı MV Agusta Corse Clienti ile 2022 sezonu için ilk teste katıldı.

Organizasyonun internet sitesinde de konuyla ilgili haber yayımlanırken, "Sofuoğlu, MV Agusta ile ilk WorldSSP testinin ardından güçten etkilendi" başlığı kullanıldı.

Bu yıl Biblion Yamaha Motoxracing takımıyla Türkiye'yi Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda temsil eden milli motosikletçi, 2022 sezonunda Dünya Supersport Şampiyonası'nda yeni takımı MV Agusta Corse Clienti ile kürsü mücadelesi verecek.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

Haberi Kaydet