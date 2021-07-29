Bahattin Sofuoğlu ve İlayda Yağmur Yılmaz, hafta sonu İtalya'da piste çıkacak
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Bahattin Sofuoğlu ve İlayda Yağmur Yılmaz, hafta sonu İtalya'da piste çıkacak

Bahattin Sofuoğlu ve İlayda Yağmur Yılmaz, hafta sonu İtalya'da piste çıkacak
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu İtalya Şampiyonası'nda, İlayda Yağmur Yılmaz ise Avrupa Kadınlar Kupası'nda piste çıkacak.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu İtalya Şampiyonası'nda, İlayda Yağmur Yılmaz ise Avrupa Kadınlar Kupası'nda piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Kadınlar Kupası ve İtalya Pist Şampiyonası (ELFCIV Campionato Italiano Velocita) 30 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Misano Dünya Pisti'nde düzenlenecek.

Bu sezon İtalya Pist Şampiyonası'nda SS300 sınıfında mücadele eden Bahattin Sofuoğlu, ödül kürsüsüne çıkmak için ter dökecek. Şampiyonada yarın serbest antrenmanlar, 31 Temmuz Cumartesi günü sabah seansında sıralamalar, TSİ 17.35'te birinci yarış yapılacak.

Ay-yıldızlı motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, 1 Ağustos Pazar günü ise TSİ 13.35'te de ikinci yarışta boy gösterecek.

İlayda Yağmur Yılmaz, Avrupa Kadınlar Kupası'nda yarışacak

Avrupa Kadınlar Kupası'nda (Women's European SS300 Cup) mücadele eden İlayda Yağmur Yılmaz, sezonun altıncı yarışına Misano Dünya Pisti'nde çıkacak.

Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nda lider durumda bulunan İlayda, yarın serbest antrenmanlara katılacak.

Milli kadın motosikletçi, 31 Temmuz Cumartesi günü ise sabah seansında sıralamaya katılacak, ardından da Avrupa Kadınlar Kupası'nın İtalya ayağında TSİ 21.50'de 10 tur üzerinden yarışacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
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