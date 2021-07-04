Bahattin Sofuoğlu İtalya Pist Şampiyonası'nın 3. ayak ikinci yarışını kazandı
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Bahattin Sofuoğlu İtalya Pist Şampiyonası'nın 3. ayak ikinci yarışını kazandı

Bahattin Sofuoğlu İtalya Pist Şampiyonası'nın 3. ayak ikinci yarışını kazandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İtalya Pist Şampiyonası'nın 3. ayağındaki ikinci yarışta birinci oldu.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İtalya Pist Şampiyonası'nın 3. ayağındaki ikinci yarışta birinci oldu.

Biblion Yamaha takımı adına Supersport 300 sınıfında yarışan Bahattin, Imola Pisti'nde düzenlenen mücadeleyi, Matteo Vannucci ve Emanuele Vocino'nun önünde ilk sırada tamamladı.

Pilotlar klasmanındaki puanını 70'e yükselten Bahattin, Vannucci (116) ve Vocino'nun (71) arkasında 3. sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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