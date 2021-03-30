Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport300 resmi testlerini en hızlı isim olarak tamamladı

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Barselona'da düzenlenen Dünya Supersport300 resmi testlerini, 1.54.867'lik tur zamanıyla geçen en hızlı isim olarak tamamladı.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Barselona'da düzenlenen Dünya Supersport300 resmi testlerini, 1.54.867'lik tur zamanıyla geçen en hızlı isim olarak tamamladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Barselona-Katalonya pistinde düzenlenen testler 41 yarışçının katılımıyla yapıldı.

Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Biblion Yamaha Motox Takımıyla şampiyonada yer alan Bahattin Sofuoğlu, iki günlük testlerde en iyi tur zamanını yaparak sezona hazır olduğunu gösterdi.

Pistte iki gün boyunca 80 tur atan milli sporcu yeni parçalar denerken, motosiklet kurulumu üzerine de çalıştı.

Öte yandan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu da Barselona'da yarın ve 1 Nisan Perşembe günü PATA Yamaha takımıyla Dünya Superbike Testi'ne çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu