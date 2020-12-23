Bahattin Şimşek kimdir? Kaç yaşında? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Bahattin Şimşek hayatı ve biyografisi nedir?

Bahattin Şimşek kimdir? Kaç yaşında? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Bahattin Şimşek hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BAHATTİN ŞİMŞEK KİMDİR?

Gerçek Adı: Bahattin Şimşek

Doğum Tarihi: 01.01.1988

Yaşı: 32 yaşında

Eğitim: Lisans

Mezun: Adnan Menderes Üniversitesi

Meslek: Hakem

Doğum Yeri: Aydın

BAHATTİN ŞİMŞEK HAYATI

1988 yılında dünyaya gelen başarılı Türk hakemlerimizden Bahattin Şimşek hakemlik mesleğine 2006 yılında adım atmıştır. İlk profesyonel karşılaşmasını 9 Eylül 2012 tarihinde yöneten Şimşek, Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunudur.

Babası Selami Şimşek'te uzun seneler Süper Lig'de gözlemci olarak görev yapmıştır. Çok iyi derecede İngilizce diline hakim olan başarılı hakem aslen Aydın'lıdır.