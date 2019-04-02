Bahattin Gümüş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Muğla Menteşe belediye başkan adayı olan Bahattin Gümüş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Muğla Menteşe ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Bahattin Gümüş isimli CHP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde CHP Muğla Menteşe adayı Bahattin Gümüş kimdir? CHP Muğla Menteşe adayı Bahattin Gümüş yüzde kaç oy aldı?

Bahattin Gümüş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Muğla Menteşe belediye başkan adayı olarak gösterilen Bahattin Gümüş Menteşe ilçesinde % 53,83 oranında oy almıştır. Menteşe ilçesinde % 53,83 oranında oy olan Bahattin Gümüş adlı CHP adayı toplamda 36.991 adet oy sayısına ulaştı.

Bahattin Gümüş Kimdir?

Bahattin Gümüş 1972 yılında Muğla'nın Esençay köyünde doğdu. İlköğrenimini doğduğu köyde alan Gümüş, orta öğrenimini Muğla Merkez Ortaokulu, lise öğrenimini ise Turgut Reis Lisesi'nde yatılı olarak tamamladı. Akdeniz Universitesi Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Harita ve Kadastro programını bitiren Bahattin Gümüş, daha sonra Selçuk Universitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Harita ve Kadastro Mühendisliği'nden mezun oldu. Gümüş, Yüksek Lisansını Muğla Sıtkı Koçman Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. Harita ve Kadastro Mühendisi Bahattin Gümüş, 2000 - 2014 yılları arasında kendi kurduğu şirketinde çalıştı. Gençlik yıllarından bu yana aktif siyasetin içinde olan Bahattin Gümüş, 2004 yılında CHP ilçe yöneticiliği, 2007 yılında CHP ilçe sekreterliği görevlerinde bulundu. 2009 yılında ilçe başkanlığına atanan Bahattin Gümüş, 2009 ve 2011 yıllarında ilçe başkanlığı görevinde bulundu. Bahattin Gümüş, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olduğu Menteşe Belediye Başkanlığına seçildi. Bahattin Gümüş, evli ve bir kız çocuk sahibidir.

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